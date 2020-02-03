"لومبارد أودير": أزمة "كورونا" تنتهي خلال أيام

قال الرئيس التنفيذي لبنك لومبارد أودير "Lombard Odier" الشرق الأوسط، رضوان مغراوي، إن أزمة فيروس كورونا ستكون مؤقتة قد تمتد فقط إلى 9 فبراير.

وأضاف في مقابلة مع "العربية"، أن كثيرا من الشركات ستعود إلى نشاطها الاعتيادي بعد فترة حضانة المرض التي تمتد من أسبوعين إلى 3 أسابيع (تنتهي في 9 فبراير)، و"نعتقد أنه عندما يعود الاقتصاد والاستهلاك في الصين إلى طبيعته ستتعدل الأمور".

وأشار إلى أن اقتصاد الصين قد يعاني خلال الربع الأول من العام الجاري، إلا أن معدلات النمو خلال العام بالكامل 2020 ستكون طبيعية وتتراوح بين 5.5% و6%.

ونصح بالابتعاد عن أسهم شركات الطيران والشحن والسفريات، وفي الوقت نفسه نصح بالاستثمار في أسهم شركات الدواء قائلا إنها "ستشكل فرصا، فهناك منافسة بين شركات الدواء على إيجاد لقاح لفيروس كورونا، وبالتالي فهذه فرص مفيدة لتلك الشركات. وننصح بالاستثمار في الشركات الصيدلية الكبرى".

وأكد أن البنك لم يرفع تقديره لأسعار الذهب لأن الارتفاع الحالي مؤقت، حسب وصفه.