استمرار توسع القطاعات غير النفطية في السعودية

أظهر التقرير الشهري لشركة IHS Markit تراجع مؤشر مديري المشتريات في السعودية ليصل إلى 54.9 هبوطاً من 56.9 وهو الأدنى منذ 13 شهراً.

وأشارت البيانات إلى تحسن عام في جميع القطاعات غير النفطية في شهر يناير الماضي، ولكن بوتيرة هي الأبطأ في 13 شهراً.

وعلى مدى الشهرين الماضيين، أظهرت البيانات اعتدال زخم النمو في الاقتصاد غير النفطي، وذلك بدعم من الطلبات الجديدة والمنافسة القوية في نطاق الأعمال.

كما أظهر التقرير أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في كل من السعودية والإمارات ومصر، تأثر بشكلٍ رئيسي بداية هذا العام بتراجع إجمالي الطلبات الجديدة وانخفاض مبيعات الشركات.

ويأتي بقاء مؤشر مديري المشتريات فوق مستوى الخمسين نقطة بأنه إشارة إلى استمرار نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية، ولكن تراجع وتيرة النمو يعود لانخفاض عام في الطلبيات الجديدة.

ورغم هذه البداية الضعيفة نسبيا لشهر يناير، أظهرت الشركات السعودية تفاؤلا بخصوص الأعمال في 2020.

أما في الإمارات، فقد انكمش القطاع الخاص غير النفطي في يناير الماضي بحسب قراءة مؤشر مديري المبيعات والتي جاءت عند 49.3 نقطة، وهي القراءة الأدنى منذ أغسطس عام 2009.

وأظهرت البيانات تراجع معدل التوظيف في الشركات الإماراتية نتيجة اتباعها لاستراتيجيات لخفض التكاليف، ورغم ذلك شهد يناير زيادة في الطلبيات من الخارج على المنتج الإماراتي.

أما في مصر، أشار التقرير إلى أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي تباطأ مطلع عام 2020 بأسرع وتيرة منذ 34 شهرا نتيجة تراجع مبيعات الشركات وتراجع إجمالي الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة في 3 أعوام، في ظل زيادة حذر المستهلكين تجاه الإنفاق.

وجاءت قراءة المؤشر عند 46 نقطا في يناير الماضي. هذا وأشار التقرير إلى تراجع التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الثالث على التوالي.