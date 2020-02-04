السعودية.. إتمام أول عملية خصخصة لمنشأة صحية حكومية

كشفت "جدوى للاستثمار" عن إتمام خصخصة شركة "الخطوط السعودية للخدمات الطبية" (مديكال)، وهي إحدى الشركات التابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، المشغل الوطني للنقل الجوي في المملكة.

وجاءت العملية عبر بيع حصة أغلبية لشركة مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه، حيث عملت شركة "جدوى للاستثمار" مستشاراً مالياً حصرياً للخطوط الجوية العربية السعودية في عملية التخصيص، في وقت ينظر إلى المبادرة بتميزها، كونها أول عملية تخصيص لمنشأة صحية حكومية تحت "رؤية 2030"، وفقاً لما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط".

وتقوم شركة "الخطوط السعودية للخدمات الطبية" بتقديم خدمات الرعاية الصحية لمنسوبي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، ووحداتها وشركاتها التابعة، وذلك لنحو 140 ألف مستفيد من منسوبي الخطوط الجوية العربية السعودية، وشركاتها التابعة.

وتعد شركة "الخطوط السعودية للخدمات الطبية" أكبر مركز متخصص في تقديم خدمات الطب المهني وطب الطيران في المملكة، والمعتمد من قبل الهيئة العامة للطيران المدني، وإدارة الطيران الفيدرالي الأميركي، لتقديم خدمات طب الطيران لأكثر من 15 ألف طيار ومضيف وطاقم جوي في المملكة.

وقامت شركة "جدوى للاستثمار" خلال عملية التخصيص بتقديم المشورة حول عدة جوانب، تضمنت تحويل نموذج عمل الخدمات الطبية من مركز تكلفة يعمل تحت إدارة الخطوط الجوية العربية السعودية، إلى شركة ربحية لتقديم خدمات الرعاية الصحية، وفق أعلى المعايير لمنسوبي المؤسسة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد بن هاشم بافقيه، الرئيس التنفيذي لشركة "الخطوط السعودية للخدمات الطبية": "بدأت (الخطوط السعودية للخدمات الطبية) في عام 1970م بتقديم خدماتها لمنسوبي المؤسسة وذويهم. وقامت الخطوط الجوية العربية السعودية وفق خطتها الاستراتيجية، وفي إطار تخصيص مجموعة الناقل الوطني بالاستعانة بشركة (جدوى للاستثمار) لتقديم خدماتها، فيما يتعلق بعملية التخصيص"، مشيراً إلى أن هذه الفترة تشهد تحويل نموذج عمل الشركة بالكامل ليتواكب مع متطلبات عملية التخصيص.

وكانت جهود شركة "جدوى للاستثمار" منذ انطلاق المشروع - بحسب بافقيه - عاملاً أساسياً، "ساهم في توفير مقومات النجاح لهذه المبادرة، التي تكللت - ولله الحمد - بالشراكة الاستراتيجية مع أحد أبرز مقدمي خدمات الرعاية الصحية في المملكة".

من ناحيته، أكد طارق السديري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "جدوى للاستثمار" أن العمل مع الخطوط الجوية العربية السعودية، وشركة "الخطوط السعودية للخدمات الطبية" من خلال تقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية يمثل نقلة مهمة في أعمال "جدوى" لدعم هذه المبادرة المهمة، مفيداً بأن هذه العملية هي الأولى في مجال تخصيص منشأة صحية حكومية تحت برنامج التخصيص.

ووفقاً لبيان صدر أمس، قال السديري: "نحن على يقين بأن تخصيص شركة (الخطوط السعودية للخدمات الطبية) هو نموذج للفرص الواعدة المطروحة أمام القطاع الخاص للمشاركة، في تحقيق (رؤية 2030)".