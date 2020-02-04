الأسواق الناشئة تجذب 28.9 مليار دولار في يناير

قال معهد التمويل الدولي، اليوم الثلاثاء، إن تدفقات المحافظ إلى الأسواق الناشئة ارتفعت إلى 28.9 مليار دولار في يناير، مقارنة بـ 25.8 مليار دولار في ديسمبر، لتواصل بذلك تلك الأسواق تعافيها منذ التراجع في شهر أغسطس.

ورغم ذلك، فإن تدفقات المحافظ للأسواق الناشئة، هدت تراجعا عن مقارنتها بشهر يناير 2019 الذي شهد تدفقات بقيمة 51.6 مليار دولار، وفقا للتقرير الصادر عن المعهد والذي اطلعت عليه "العربية.نت".

وارتفعت التدفقات إلى أدوات الدين بالأسواق الناشئة بصورة كبيرة، لتصل إلى 29.7 مليار دولار في يناير، وهذا المستوى قريب من إجمالي تدفقات الدين إلى الأسواق الناشئة خلال الربع الرابع من 2019 البالغ 31.4 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، شهدت أسواق الأسهم خروج تدفقات بقيمة 700 مليون دولار. ويعود السبب في ذلك إلى التدفقات التي جذبتها الصين خلال يناير والبالغة 5 مليارات دولار مقابل 10 مليارات دولار في ديسمبر، كما شهدت أيضا الأسواق الناشئة خروج تدفقات مالية من الأسهم بقيمة 5.7 مليار دولار، مقارنة بـ 2.7 مليار دولار في ديسمبر.

وأوضح التقرير أن تقديراته الإجمالية لشهر ديسمبر، تشير إلى تجاوز التدفقات الخارجة من الأسواق الناشئة إجمالي التدفقات الداخلة بنحو 33.1 مليار دولار، مقارنة بـ 9.7 مليار دولار في نوفمبر.