رئيس وزراء اليونان للعربية: نتوقع نمو الاقتصاد 3%

توقع رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، تسجيل بلاده نموا اقتصاديا بمعدل 3% في العام الحالي 2020.

وأعرب رئيس الوزراء اليوناني في لقاء مع قناة "العربية" على هامش زيارته للإمارات، توقع رئيس الوزراء اليوناني عن أملِه بأن تكون العلاقة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا مبنية على أسس عادلة ومتكافئة للطرفين.

ووصف اقتصاد بلاده بأن "الاقتصاد تحسن خلال الأشهر الماضية منذ انتخابنا، فهناك تحسن ملموس في عمليات الإقراض وسداد الديون وأصدرنا سندات مالية لاقت استحسانا في السوق".

وأكد أن لدى اليونان "إمكانية أن تقدم مثالا جيداً في السوق الأوروبية ولدينا فرص استثمارية إيجابية".

وعبر عن أمله في إبرام اتفاق تجارة جديد بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، "يكون اتفاقا عادلا دون ازدواجية في المعايير".

كما أكد سعي اليونان على جذب الاستثمارات الخارجية، موضحاً أن اليونان وقبرص "أقرب دولتين للخليج وسيوفر اقتصادنا فرص استثمار في المستقبل المنظور".