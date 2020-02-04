سيتي غروب: تأثير "كورونا" على الأسواق أسوأ من التوقعات

خفضت "سيتي غروب" توقعاتها لأسعار مجموعة من السلع على رأسها النفط، في ظل تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأشارت "سيتي غروب" إلى أن تأثير الفيروس على الأسواق سيكون أسوأ بكثير من توقعاتها الأولية.

وخفض البنك توقعاته لأسعار النفط من 69 دولاراً إلى 54 دولاراً في الربع الأول من العام، تنخفض إلى 50 دولاراً في الربع الثاني، لتعود وترتفع إلى 53 دولاراً في الربع الثالث.

وتأتي هذه التوقعات في أعقاب تصريحات من مصادر صينية لوكالة بلومبيرغ، بأن الطلب الصيني على النفط تراجع بـ20% في أعقاب أزمة كورونا، أو ما يساوي 3 ملايين برميل يومياً، في أكبر صدمة لأسواق النفط منذ الأزمة المالية العالمية.

وقالت المجموعة إن انتشار الفيروس غيّر توقعات نمو الاقتصاد الصيني والعالمي "بشكل جذري"، مشيرة إلى أن التأثير السلبي على أسواق السلع سيستمر حتى الربع الأخير من العام. كما أشار التقرير إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الصينية، تماثل في تأثيرها "إغلاقاً عاماً" للاقتصاد الصيني.