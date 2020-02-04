نمو متوسط الدخل الشهري للموظف السعودي 5% خلال عام

ارتفع متوسط الأجر الشهري للمشتغل السعودي في القطاع الخاص إلى نحو 6429 ريالاً خلال عام 2019، مقارنة بنحو 6106 ريالات خلال العام السابق له 2018، بنمو نسبته 5.3%.

ووفقاً لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ارتفع المتوسط الشهري للمشتغل السعودي في القطاع الخاص خلال 2019 إلى أعلى مستوياته منذ بدء نشر البيانات عام 2015.

وعند توزيع المتوسط الشهري للمشتغلين السعوديين، بحسب الجنس، يتضح أن المتوسط الشهري للذكور والإناث ارتفع أيضا إلى أعلى مستوياته من عام 2015 إذ بلغ المتوسط الشهري للذكور نحو 7519 ريالاً مقارنة بـ7113 ريالاً في عام 2018، أما المشتغلات الإناث فبلغ المتوسط الشهري لهن نحو 4134 ريالاً في 2019 مقارنة بـ3938 ريالاً في 2018.

وفيما يخص المشتغلين الأجانب ومتوسط أجرهم الشهري، فبلغ نحو 2143 ريالاً في عام 2019، مقارنة بـ2018 ريالا خلال 2018 مسجلاً نمواً نسبته 6.2%.

وبتوزيعهم بحسب الجنس، تبلغ قيمة المتوسط الشهري للذكور الأجانب المشتغلين في القطاع الخاص نحو 2109 ريالات في 2019 مقارنة بـ1984 ريالا في 2018، بنمو نسبته 6.3%.

فيما بلغ متوسط الأجر الشهري للإناث الأجانب نحو 3117 ريالا في 2019 مقارنة بـ3143 ريالا في 2018، مسجلاً تراجعا نسبته 0.8%، علما أن متوسط الأجر الشهري للإناث الأجنبيات تراجع في 2018 بنسبة 0.5%، بعد أن كان يبلغ في 2017 نحو 3159 ريالا.

وبمقارنة أداء متوسط الأجر الشهري للمشتغلين في القطاع الخاص خلال 2019 بحسب الجنسية، تبين - بحسب التحليل - أن متوسط الأجر الشهري للأجانب نما بنسبة أعلى من مثيله للسعوديين، للعام الثالث على التوالي وليس فقط في 2019.

وبلغت نسبة النمو لمتوسط الأجر الشهري للمشتغلين السعوديين لعام 2019 نحو 5.3%، بينما المشتغلون الأجانب بلغت نسبة النمو 6.2% لعام 2019.

وفي عام 2018، بلغ نمو متوسط الأجر الشهري للمتشتغلين السعوديين نحو 2.0% بينما المشتغلون الأجانب 6.5%، وفي عام 2017 بلغ نمو متوسط الأجر الشهري للمشتغلين السعوديين 2.4% بينما للأجانب 3.6%.