وضع الصين شديد الخطورة.. وهذه القطاعات بمرمى نيران "كورونا"؟

اعتبر رئيس قسم الأبحاث في شركة AswagalMal.com عبدالعظيم الأموي، أن الأسواق بعد استئناف عملها منذ الأحد الماضي، بعد عطلة السنة الصينية، ستظل أمام اختبار عسير في القدرة على مواجهة الفيروس المميت "كورونا الجديد".

وقال الأموي في مقابلة مع "العربية" إن آخر نشرات منظمة الصحة العالمية تضع الصين في مستوى A وهو المستوى الأشد خطورة.

وأضاف أن المخاوف تنشأ من شكوك بأن "ما منع انتشار الفيروس هو العطلة، وبعد انتهاء العطلة ستظل الأسواق أمام فحص تأثير فيروس كورونا، بشكل واقعي والقدرة على التعامل مع تبعاته".

من جهته قال المدير المالي لشركة بي.بي برايان جيلفاري، اليوم الثلاثاء، إن من المنتظر أن يتسبب تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في أعقاب تفشي فيروس كورونا في الصين في خفض الطلب العالمي على النفط في 2020 بما يصل إلى 0.5%.

وأضاف جلفاري، عقب إعلان الشركة عن نتائج أعمالها عن الربع الرابع من 2019، أن تراجع النشاط الصناعي وإلغاء رحلات طيران حتى الآن أثر سلبا على طلب النفط بنحو 200 إلى 300 ألف برميل يوميا.

بدورها قالت هيونداي موتور إنها ستعلق الإنتاج في كوريا الجنوبية، حيث أكبر قواعدها التصنيعية، لتصبح أول شركة كبيرة لصناعة السيارات خارج الصين تقوم بهذه الخطوة بعد اضطراب إمدادات قطع الغيار بسبب تفشى فيروس كورونا.

وكان عدد كبير من شركات تصنيع السيارات العالمية، منها تسلا وفورد وبي.إس.إيه بيجو ستروين ونيسان اليابانية وهوندا موتور، أوقفت بالفعل العمل في بعض مصانعها في الصين هذا الأسبوع تماشياً مع تعليمات أصدرتها الحكومة.

يشار إلى أن الصين كانت قد مددت عطلة رأس السنة القمرية بسبب فيروس كورونا الذي أدى إلى وفاة المئات ومرض الآلاف، لتنتهي العطلة في الثاني من فبراير، وشهد اليوم الأول بعد انتهاء العطلة خسائر حادة في بورصة شنغهاي قدرت بحوالي نصف تريليون دولار بيوم واحد، على الرغم من ضخ البنك المركزي الصيني حزمة اقتصادية بقيمة 173 مليار دولار لانعاش الاقتصاد.