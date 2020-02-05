هيئة كويتية: لا توصيات دولية بحظر استيراد الأغذية من الصين

قالت الھیئة العامة للغذاء والتغذیة الكویتیة إنه لم تصدر أي توصیات من قبل منظمة الصحة العالمیة لاتخاذ أي إجراء بحظر استیراد المنتجات الغذائیة من الصین "كما لم تقم أي دولة في العالم بحظر استیراد الأغذیة من الصین حتى الآن".

وأوضحت نائب المدیر العام للشؤون الفنیة ورئیس اللجنة العلیا لسلامة الأغذیة بالھیئة الدكتورة ریم الفلیج لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) أنه بناء على التقاریر العلمیة الخاصة بالوضع الصحي والصادرة عن المنظمات الرسمیة العالمیة مثل منظمة الصحة العالمیة (WHO) فإن الفیروسات التنفسیة مثل فیروس كورونا لا ینتقل عبر الأغذیة.

وأكدت الفلیج أن الھیئة العامة للغذاء والتغذیة تتابع مع الشبكة الدولیة لسلطات سلامة الأغذیة (انفوسان) وذلك لمعرفة آخر المستجدات الخاصة بسلامة الأغذیة.

وذكرت أن الھیئة تتابع من خلال نظام الإنذار الخلیجي مستجدات الوضع الخاص بفیروس كورونا المستجد وذلك بھدف اتخاذ التدابیر الضروریة بھذا الشأن عندما تدعو الحاجة لذلك.

وشددت على ضرورة التزام المستھلكین بالاشتراطات الصحیة والنظافة عند تداول واستھلاك الطعام والتأكد من نضج اللحوم قبل استھلاكھا.

وأسست الھیئة العامة للغذاء والتغذیة الكویتیة بموجب القانون (2013/112) وتعنى بالاختصاصات ذات الصلة بالغذاء والتغذیة ومنھا تقریر البرامج والسیاسات واللوائح المعنیة بتعزیز التغذیة بالمجتمع بھدف الحد من انتشار الأمراض غیر المعدیة.