السعودية.. فرص للعمل "عن بعد" بوظائف إبداعية وتقنية

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنها تعمل مع القطاع الخاص في الوقت الحالي لتوفير فرص وظيفية للعمل عن بعد ذات طابع إبداعي وتقني، وذلك من خلال رفع الوعي لنمط العمل عن بعد، إذ إن غالبية الفرص المطروحة حاليا ذات طابع إداري.

وأوضحت الوزارة في تصريحات لصحيفة "عكاظ" أنها تعمل بشكل مباشر مع الشركات عن طريق عقد ورش العمل لمناقشة نمط العمل عن بعد وكيفية تطويره بما يتناسب مع احتياج القطاع الخاص، مشددة على حرصها على زيادة الوظائف، إذ إن أبرز العقبات التي تواجه المتقدمين في هذا المجال تتمثل في قلة الفرص المعروضة، مقابل عدد المتقدمين، "إجمالي الباحثين عن العمل عن بعد المسجلين في البوابة الإلكترونية منذ إطلاقها تجريبيا قبل 3 أشهر يبلغ 65.000 باحث وباحثة، بينما عدد الفرص المعروضة لا تتجاوز 2500 فرصة، وقد تم توظيف 2200 عامل وعاملة من هذه الفرص".

وحددت الوزارة إجمالي الملتحقين ببرنامج العمل عن بعد منذ إطلاقه قبل 4 سنوات في 2016 أكثر من 16.235 عاملاً وعاملة؛ منهم 15.166 عاملة (بنسبة 93% من إجمالي العاملين)، بينما يبلغ إجمالي العاملين عن بعد ممن هم على رأس العمل حاليا 10.641 عاملاً وعاملة، منهم 9.854 عاملة عن بعد (92%).

وحول طبيعة الوظائف المطروحة، أوضحت وزارة العمل أن الفرص مقدمة من شركات القطاع الخاص وليست من الوزارة، لافتة إلى أنها دشنت "بوابة" للعمل عن بعد؛ تسهيلاً للراغبين للعمل في نمط العمل عن بعد (أفراد أو شركات)، طرح وإيجاد فرص وظيفية مخصصة لهذا النمط.