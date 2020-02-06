هل علاقة لبنان مع الدولة المانحة تعوق حصولها على تمويل خارجي؟

قال وليد حايك، كبير الاستراتيجيين في شركة مينا ريسيرش بارتنر، إن علاقة لبنان مع الدول المانحة قد يعيق حصولها على تمويل مالي خارجي.

وأضاف في حديثة مع العربية، أن العلاقات مع الدول المانحة هي إحدى المحاور الثلاثة التي تؤرق لبنان من الناحية الاقتصادية، بجانب الفساد، وعدم اتساق الاقتصاد مع التطور العالمي.

وأكد أن الحكومة اللبنانية الحالية يبدو أنها لا تعي المستوى الكارثي الذي وصلت إليه البلاد بصورة كاملة، وبالتالي فإنه لن يكون هناك إرادة كافية للجلوس مع المؤسسات الدولية لإيجاد حلول للدولة.

وأشار إلى أن الثقة حالياً تراجع في القطاع المصرفي خاصة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة بعد عدم التعامل مع العملاء بصورة عادلة، وهو ما يظهر مشكلة الحوكمة والرقابة على القطاع المصرفي.