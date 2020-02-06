واردات مصر تتراجع في 12 قطاعاً

كشفت بيانات حديثة، أن إجمالي الواردات المصرية من لعب الأطفال بلغت نحو 5.594 مليون دولار خلال أول 11 شهراً من العام الماضي، مقارنة بنحو 5.563 مليون دولار، بتراجع بلغ نحو 31 ألف دولار خلال نفس الفترة من العام 2018.

ورصدت بيانات نشرة التجارة الخارجية التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن إجمالي قيمة واردات السلع الاستهلاكية غير المعمرة بلغت نحو 1.015 مليار دولار خلال الفترة من شهر يناير وحتى نهاية شهر نوفمبر من العام 2019، مقابل نحو 1.134 مليار دولار، في نفس الفترة من العام 2018، بتراجع بلغ نحو 118.774 مليون دولار.

وأوضحت البيانات أن الصين تصدرت قائمة بأهم الواردات من أكبر 5 دول طبقًا للأصناف خلال الفترة من يناير وحتى نهاية شهر أكتوبر من العام 2019، مقارنة بعام 2018. وسجلت الواردات المصرية من الصين نحو 798 مليون دولار، مقابل 1.252 مليار دولار خلال فترة المقارنة، بتراجع بلغ نحو 453 مليون دولار، وكانت أبرز الواردات من الصين هي الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها، والمراجل والآلات.

وكانت جملة الواردات للدول الخمس نحو 2.195 مليار دولار، مقابل نحو 2.899 مليار دولار خلال فترة المقارنة، بفارق تراجع بلغ نحو 704 ملايين دولار.

وحلت روسيا في المركز الثاني في قائمة أكبر الدول الموردة إلى مصر، وبلغ إجمالي الواردات منها نحو 421 مليون دولار، مقابل 505 ملايين دولار، بفارق تراجع بلغ نحو 83 مليون دولار. وكانت أكبر الواردات المصرية من روسيا على الإطلاق هي الحبوب بقيمة 157 مليون دولار، بالإضافة إلى واردات الوقود وزيوت معدنية، وآلات وأجهزة كهربائية.

أيضاً تراجعت واردات مصر غير البترولية خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 18% لتسجل نحو 5.292 مليار دولار، مقابل 6.473 مليار دولار خلال ديسمبر من العام 2018.

وكشف التقرير عن تراجع واردات 12 قطاعًا، تصدرها واردات "الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية "بانخفاض ملحوظ بلغت نسبته 28% ليسجل ما قيمته 12 مليون دولار خلال ديسمبر الماضي مقارنة بـ17 مليون دولار في ديسمبر 2018، يليه واردات "الحاصلات الزراعية" والتي بلغت 533 مليون دولار خلال ديسمبر الماضي مقارنة بـ 701 مليون دولار في ديسمبر 2018 بنسبة انخفاض 24%.