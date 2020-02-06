"الكويت الوطني": كورونا يخفض نمو الاقتصاد الصيني 1% بأقصى تقدير

قال كبير الاقتصاديين لدى مجموعة بنك الكويت الوطني، سعادة شامي، إن الاقتصاد الصيني قد يتراجع نموه بنسبة 1%، وفقاً لأقصى تقدير، نتيجة فيروس كورونا.

وأوضح في حديثة مع العربية، أن هذا التراجع قد يؤثر سلباً على نمو الاقتصاد العالمي بنسبة تتراوح بين 0.2% و0.3%.

وأشار إلى أن السيطرة على فيروس سارس استغرق نحو 7 إلى 8 أشهر للسيطرة عليه، وذلك خلال عامي 2002 و2003، لكنه أكد أن الصين أعلنت أنها ستستطيع السيطرة على فيروس كورونا الحالي بحلول الربع الثاني.

وفيما يتعلق بتأثير الفيروس على نمو الولايات المتحدة، قال إنه سيكو "0.1% على الأكثر".

وفيما يتعلق بالنفط، قال إن منطقة الخليج العربي ستتأثر بسبب تراجع الطلب من قبل الصين، إذ إن 30% من احتياجاتها بما يمثل 3.1 مليون برميل تستورده من دول الخليج.

وأضاف: "إذا استطاعت الصين السيطرة على الفيروس بحلول الربع الثاني.. سيرتفع النفط إلى مستويات ما قبل الأزمة".