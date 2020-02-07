أكبر تراجع للناتج الصناعي الألماني منذ 2009

سجل الناتج الصناعي الألماني أكبر تراجع له في أكثر من عشر سنوات في ديسمبر، مسلطا الضوء على ضعف قطاع الصناعات التحويلية والذي يثقل كاهل النمو في أكبر اقتصاد أوروبي.

وهوى الإنتاج الصناعي 3.5% في ذلك الشهر، بينما كان من المتوقع أن يهبط 0.2%، وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات. وهذا أكبر تراجع منذ يناير/كانون الثاني ويأتي بعد زيادة 1.2% في نوفمبر.



وأظهرت بيانات منفصلة نمو الصادرات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية 0.1% في ديسمبر بينما تراجعت الواردات 0.7%.



ويكابد المصنعون الألمان المعتمدون على التصدير طلبا ضعيفا في الخارج وحالة من الضبابية في ظل نزاعات التجارة وقرار بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي. لكن قطاع الخدمات يبدو أحسن حالا.



وكان معهد إيفو الاقتصادي قال أمس الخميس إن الفيروس التاجي قد ينال من النمو الألماني أيضا.