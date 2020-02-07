صادرات مصر للدول العربية تقفز 15% والواردات تتراجع 6%

أشارت بيانات رسمية حديثة، إلى أن مصر تمكنت من زيادة إجمالي صادراتها إلى الدول العربية خلال شهر أكتوبر الماضي، مقابل تراجع في إجمالي الواردات من الدول العربية.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد حققت الصادرات المصرية إلى الدول العربية زيادة ملحوظة خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث بلغ إجمالي الصادرات المصرية نحو 930 مليون دولار موزعة على عدة دول عربية، مقارنة بنحو 810 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 120 مليون دولار، محققة زيادة تقترب نسبتها من نحو 15%.

ورصد التقرير أن دولة الإمارات العربية تصدرت قائمة الدول المستقبلة للصادرات المصرية، حيث بلغت الصادرات المصرية إلى الإمارات نحو 202 مليون دولار في أكتوبر الماضي، مقابل 129 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 73 مليون دولار.

وفي المركز الثاني جاءت المملكة العربية السعودية، وبلغت الصادرات المصرية إليها نحو 137 مليون دولار في أكتوبر الماضي، مقابل نحو 123 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة طفيفة بلغت نحو 14 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أن الصادرات المصرية إلى تونس التي حلت في المركز الثالث بقائمة الدول العربية المستوردة من مصر، ارتفعت خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 102 مليون دولار، مقابل 39 مليون دولار، بزيادة 63 مليون دولار. وفي المركز الرابع جاءت ليبيا والتي استقبلت صادرات مصرية بلغت 77 مليون دولار في أكتوبر الماضي، بينما بلغ إجمالي الصادرات إلى باقي الدول العربية نحو 410 مليون دولار مقابل نحو 410.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام 2018.

وفي المقابل، أشارت البيانات إلى تراجع ملحوظ في إجمالي الواردات المصرية من الدول العربية خلال شهر أكتوبر الماضي ليصل إلى 983 مليون دولار، مقابل نحو 1.048 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام 2018، بتراجع بلغ نحو 65 مليون دولار محققة نسبة تراجع بلغت نحو 6.2%.

وتراجعت واردات مصر من السعودية من نحو 437.8 مليون دولار خلال شهر أكتوبر من العام 2018 إلى نحو 377 مليون دولار خلال شهر أكتوبر الماضي، بنسبة تراجع بلغت نحو 13.88%. كما تراجعت واردات مصر من الكويت إلى نحو 168.5 مليون دولار مقابل نحو 219.7 مليون دولار في أكتوبر 2018 بنسبة تراجع بلغت نحو 23.3%.

وفي المقابل، ارتفعت واردات مصر من الإمارات بنسبة 125.6% بعدما ارتفعت قيمتها من 92.8 مليون دولار في أكتوبر 2018 إلى نحو 209.4 مليون دولار خلال شهر أكتوبر الماضي.