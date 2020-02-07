محافظ المركزي: تراجع إنتاج الفوسفات كلّف تونس المليارات

قال مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي، في تصريحات برلمانية بثها التلفزيون، اليوم الجمعة، إن عجز ميزان المعاملات الجارية لتونس تقلص إلى 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع أكثر من 11% قبل عام.

وأضاف العباسي أن تراجع إنتاج الفوسفات كلّف الدولة التونسية 6.7 مليار دولار على مدى الأعوام الستة الأخيرة.



وتعتبر صادرات الفوسفات أحد أعمدة الاقتصاد التونسي، لكن مستويات الإنتاج تراجعت منذ ثورة 2011.

وترافق تراجع العجز مع ارتفاع بين 8 و9% في قيمة الدينار التونسي أمام كل من الدولار الأميركي واليورو في الأشهر الستة الأخيرة بعد تراجع لسنوات.