السعودية.. ارتفاع عوائد "الصندوق الزراعي" 45% سنوياً

سجلت محفظة الاستثمار لدى "الصندوق الزراعي" السعودي ارتفاعاً في معدل العائد على الاستثمار بنسبة 45% خلال 2019 مقارنة بالعام 2018.

جاء ذلك بحسب ما قال موسى القحطاني، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والمتحدث الرسمي باسم الصندوق لصحيفة الاقتصادية.

وأوضح القحطاني أن الصندوق تمكن من تحقيق نمو في الإيرادات النقدية للمحفظة الاستثمارية بمعدل 41% مقارنة مع 2018، ما يسهم في تحقيق الاستقلال المالي المستدام ونمو رأسماله للاستمرار في تحقيق أهدافه.

وفيما يتعلق بالاستثمار الزراعي في الخارج، أوضح أن قيمة تمويل المشاريع وصلت إلى أكثر من 640 مليون ريال.

وتتضمن الخطة المقبلة للصندوق في العام الجاري 2020، تخصيص 3 مليارات ريال، تشمل تمويل مشاريع متخصصة للدواجن، والاستزراع السمكي، والبيوت المحمية.

كما تشمل الخطط تمويل سلاسل الإمداد الخاصة بالمشاريع الزراعية ومشاريع التسويق الزراعي، وأيضا التمويل والمساهمة في برنامج التنمية الريفية، والقروض الزراعية، والاستثمار الزراعي في الخارج.

يذكر أن الصندوق الزراعي السعودي، قدم منذ انطلاق نشاطه التمويلي، قروضا تجاوزت قيمتها الإجمالية 51 مليار ريال شملت مجالات زراعية مختلفة.