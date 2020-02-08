السعودية: 220 ألف مكلف جديد للضريبة والزكاة بسنة

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية، أن إجمالي الإقرارات الضريبية والزكوية المقدمة لها خلال عام 2019 بلغ نحو 1.154 مليون إقرار حسب إحصاءات الهيئة.

وأوضحت الهيئة بحسب ما نشرته صحيفة الاقتصادية، أن إجمالي المكلفين المسجلين لدى الهيئة بشكل عام بلغ أكثر من 930 ألف مكلف 220 ألفا منهم سجلوا خلال العام الماضي.

وجددت "الزكاة" دعوتها لجميع المنشآت، إلى زيارة الموقع الإلكتروني لضريبة القيمة المضافة، للاستفادة من المعلومات التي تعد مرجعا داعما للمنشآت، لتحقيق جاهزيتها، إضافة إلى المواد المرئية الإرشادية، وجميع المعلومات التي تشمل جوانب عملية التسجيل والاستعداد لتطبيق الضريبة.

وأعلنت التزامها بإنهاء طلبات الاسترداد لضريبة القيمة المضافة خلال مدة أقصاها 30 يوما، شرط التزام المكلف بتقديم المعلومات اللازمة في حال تم طلبها خلال المهلة.

وأكدت الهيئة أن إجمالي المكالمات الواردة لمركز الاتصال الخاص بالهيئة بلغ نحو 873 ألفا من المنشآت والأفراد.

ويستقبل المركز جميع الاستفسارات والملاحظات والبلاغات التي تخص البرامج التي تعمل عليها الهيئة والرد على الاستفسارات عن ضريبة القيمة المضافة.

ويقدم المركز الدعم للعملاء في تنفيذ الخدمات الإلكترونية للزكاة وعروض التجارة وضريبة الدخل، كالرد على المشكلات التقنية، والرد على استفسارات ضريبة السلع الانتقائية وخدمات المنشآت الإلكترونية.