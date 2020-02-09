بالأرقام.. كيف تطور إنفاق مصر على قطاع الصحة في 2020

أشارت بيانات رسمية حديثة، إلى أن الحكومة المصرية واصلت رفع إجمالي مخصصات قطاع الصحة ليصل إجمالي الإنفاق على القطاع نحو 27.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2019 / 2020.

واليوم، شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في اجتماع الشركاء الأول لمشروع المنصة التعليمية الإقليمية لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتصلة بالصحة والذي نظمه مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأميركية بالقاهرة.

وشددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الحكومة المصرية، الدكتورة هالة السعيد، على أهمية الحدث لارتباطه الوثيق بمجالات التنمية المستدامة وكذلك أحد أهم الملفات التي توليها الدولة أهمية كبرى وهو ملف الصحة.

وأوضحت السعيد أن خطة العام المالي الحالي 2019-2020 تستهدف 27.5 مليار جنيه استثمارات حكومية موجهة للخدمات الصحية ليصل معدل نمو في نشاط الصحة إلى 18.2%، مشيرة إلى أن مستهدفات وزارة الصحة تخصص نسبة 47.5% للمبادرات الرئيسية والتي تتضمن نسبة 69.3% للتأمين الصحي الشامل و9.3% لمبادرة "حياة كريمة" و 32.8% للبرامج الطبية.

وخلال الاجتماع، استعرض ممثلو وزارة التخطيط المشاركين بالاجتماع المشروعات الرئيسة بديوان عام وزارة الصحة والسكان للعام المالي 2019 / 2020، والتي تتضمن أبرزها مشروع المراكز الطبية المتخصصة بمبلغ 1.452 مليار جنيه و مشروع المستشفيات العلاجية والخدمات الطبية المتخصصة بمبلغ 3.370مليار جنيه، ومشروع القرى الأكثر احتياجاً بمبلغ 925 مليون جنيه إلي جانب مشروع وحدات الرعاية الصحية الأولية والأساسية بمبلغ 537 مليون جنيه ومستشفيات المرحلة الأولى من قانون التأمين الصحي الشامل بمبلغ 673 مليون جنيه، والمستشفيات النموذجية (مشروع قومي) بمبلغ 286 مليون جنيه فضلًا عن مشروع فصل البلازما (مشروع قومي) بمبلغ 65 مليون جنيه.

وتابع ممثلو الوزارة لاستعراض الركائز الأساسية للقطاع الصحي والتي تستند إلى الاستمرارية، والكفاءة والمساواة مع الجودة والشمولية، متابعه أن الهدف الاستراتيجي لوزارة الصحة والسكان يتمركز حول الوصول لتغطية تأمينية شاملة لكل المواطنين بحزمة خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية.