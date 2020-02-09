ما الوظائف الأكثر طلباً في الإمارات؟

كشفت وكالة التوظيف "روبرت هاف" عن أكثر 10 وظائف يتوقع أن يرتفع الطلب عليها بالإمارات خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري قياسا على توقعات عودة النمو الاقتصادي القوي بالبلاد.

وقالت الوكالة في بيان لها استعرضته مجلة أرابين بيزنس، إن أكثر الوظائف التي يتوقع أن يرتفع الطلب عليها خلال الفترة المقبلة هي وظائف المحاسبة والموارد البشرية بما فيها مختصو استقطاب المواهب وذلك بهدف جذب خبرات جديدة ومواهب تتناسب مع القفزة الاقتصادية المتوقعة.

وأضاف البيان أن العوامل التي ستعتمد عليها شركات الموارد البشرية لاجتذاب المواهب الجديدة تتمثل في توفير بيئة عمل مرنة تتضمن المزيد من الحوافز والتدريب وهي عوامل من شأنها أن تسمح في نهاية المطاف بالحصول على أفضل المواهب الموجودة بسوق العمل.

وهذه قائمة بأهم 10 وظائف بالسوق الإماراتي خلال الفترة المقبلة ومعدلات رواتبها.

- المحاسبون الإداريون ($79,300 – $113,000)

من المتوقع أن يرتفع الطلب على تلك الفئة مع زيادة في الأعمال الناشئة بالبلاد والحاجة إلى تطوير الجوانب المحاسبية لديهم، وكذلك الأمر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

- المديرون الماليون ($196,100 – $438,900)

مع نقص في المواهب في تلك الفئة من الوظائف بالسوق، تتطلع الشركات إلى الحصول على خدمات مديرين ماليين ذوي خبرة لضبط أوضاعهم المالية.

- مديرو المخاطر ($98,100 – $156,900)

قطاع الخدمات المالية يسعى للحصول على موظفين ذوي خبرة في المجال مع تطور التكنولوجيا ما يجعل تلك الفئة من أكثر الفئات التي يتوقع أن يرتفع الطلب عليها.

- رؤساء وحدات التحول الرقمي ($170,800 – $261,600)

سوق التكنولوجيا الرقمية بالإمارات هو أحد أكبر الأسواق بالمنطقة، ما يجعل الكثير من الشركات في حاجة إلى التحول الرقمي وبالتالي البحث عن خبراء في هذا المجال.

- مطورو الذكاء الاصطناعي ($52,300 – $125,100)

مع سعي الشركات نحو تطوير خدماتها للعملاء، تبرز خدمات الذكاء الاصطناعي كأحد أبرز الأساليب التي تلجأ إليها الشركات وهو ما يجعل الطلب على تلك الوظائف في ارتفاع مطرد.

- شريك أعمال الموارد البشرية ($65,400 – $98,000)

مع قوانين العمل الجديدة بالإمارات يتوقع أن يرتفع الطلب على خدمات شركاء الموارد البشرية والذين لديهم خبرة في إجراء مسوح الرواتب وجلب العمالة الجديدة.

- اختصاصيو جذب المواهب ($39,200 – $58,900)

الطلب على تلك الفئة ينتظر أن يشهد ارتفاعا مطردا كما ذكرنا مسبقا لتلبية احتياجات السوق على العمالة الماهرة.

- المستشار القانوني ($89,000 - $155,500)

يتوقع أن يرتفع الطلب على تلك الفئة وعلى وجه التحديد من قبل شركات الخدمات المالية لدعم التكنولوجيا المالية الناشئة وحل النزاعات، بالإضافة إلى فئات أخرى من الشركات تبحث عن محترفين بالشؤون القانونية تتراوح خبرتهم ما بين خمس وثماني سنوات.

- مساعدون قانونيون ($46,000 - $65,000)

المساعدون القانونيون الذين يتحدثون أكثر من لغة سيرتفع الطلب عليهم خلال الفترة المقبلة بالتبيعية مع ارتفاع الطلب على الاستشارات القانونية.

- المحللون الأمنيون ($55,600 - $114,400)

سيرتفع الطلب أيضا على تلك الفئة من الوظائف وسيزداد الإقبال عليها لتلبية احتياجات الشركات في تأمين بيانتها.