مصر لم تنفق جنيها على دعم الكهرباء خلال 6 أشهر

أظهرت البيانات المالية الخاصة بموازنة الحكومة المصرية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2019/2020، أنها لم تنفق أية أموال على دعم الكهرباء، كما تراجع دعم المواد البترولية بنسبة 67.3%.

وبلغ دعم الكهرباء، صفرا خلال الفترة من يوليو 2019 حتى نهاية ديسمبر 2019، مقارنة بـ 7.99 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. وتستهدف موازنة العام المالي الجاري إنفاق 4 مليارات جنيه دعما للكهرباء خلال العام الجاري.

وتشير البيانات إلى أن الحكومة لم تنفق سوى 18.7% خلال النصف الأول من إجمالي مخصصات دعم المواد البترولية للعام المالي الجاري، والبالغ 52.963 مليار جنيه.

وبلغ دعم المواد البترولية 9.87 مليار جنيه، مقارنة بـ 30.169 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي بنسبة بلغت 67.3%.

وقالت وزارة المالية إنها قامت بتخفيض سعر خام برميل برنت في الموازنة عند 64 دولارا للبرميل بدلا من 68 دولارا للبرميل في بداية العام عند إعداد الموازنة وذلك لتتماشى مع توقعات أسعار النفط العالمية للنفط.