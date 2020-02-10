السعودية تصدر 1.3 مليون تأشيرة عمل 38% منها للعمالة المنزلية

أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نحو 1.3 مليون تأشيرة عمل خلال عام 2019، مسجلة نسبة ارتفاع بلغت 116% مقارنة بـ2018 البالغ عددها نحو 600 ألف تأشيرة.

وقالت مصادر مطلعة "إن عدد تأشيرات العمالة المنزلية التي تم استقدامها إلى المملكة خلال 2019 بلغ نحو 500 ألف تأشيرة، استحوذت على 38.4% من إجمالي عدد التأشيرات المصدرة"، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".

وتستهدف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة تعميم خدمة "معروفة" على عدد من الدول المصرح باستقدام العمالة المنزلية منها، بعد أن استطاعت الخدمة تخفيض أسعار الاستقدام من دولة الفلبين.

وفيما يتعلق بخدمات "أجير" أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمة جديدة عبر برنامج "أجير"، تتمثل في إمكانية الإعارة المؤقتة للعاملين في منشآت القطاع الخاص في "قطاع التغذية"، عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج "أجير" التي تهدف إلى تنظيم العمل المؤقت وتيسير الوصول إلى القوى العاملة الموجودة في المملكة، ليصل إجمالي عدد القطاعات الخاضعة لهذا النظام إلى خمسة قطاعات.

كما يتيح برنامج أجير للمنشآت إعارة عمالتها إلى المنشآت الأخرى بشكل مؤقت بما يتوافق مع أنظمة ولوائح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بهدف تقليل وقت وجهد الوصول إلى الأيدي العاملة وتوفيرها بشكل أسرع وأسهل، إضافة إلى تدوير الخبرات داخل سوق العمل السعودية، وضمان الحماية من مخالفات أنظمة سوق العمل السعودية.

يشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أطلقت برنامج "أجير" عام 2014 للمساهمة في تنظيم العمل المؤقت وتيسير الوصول إلى قوى عاملة، ويهدف إلى الاستفادة من القوى العاملة الموجودة في المملكة بدلاً من الاستقدام، بما يحقق تغطية احتياج السوق ورفع إنتاجية وفاعلية الأيدي العاملة فيها، وأتاح البرنامج في وقت سابق الإعارة المؤقتة في أربعة قطاعات هي التشييد والبناء والزراعة والصيدلة والقطاع الصحي.