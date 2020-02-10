ترمب: حان الوقت لمفاوضات تجارية "جدية" مع الأوروبيين

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاثنين إن الوقت قد حان لمواصلة المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، ملاحظا أنه يفرض حواجز "تفوق كل تصور" على السلع الأميركية.

وقال ترمب خلال فعالية في البيت الأبيض مع حكام الولايات الأميركية "أوروبا تعاملنا معاملة سيئة للغاية، والشيء التالي يمكن أن يكون أوروبا، حين نتحدث إليهم بجدية".

وفرض ترمب بالفعل تعرفة جمركية هي بمثابة عقوبة على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي مثل النبيذ الفرنسي على خلفية النزاع حول امتيازات شركة إيرباص، لكنه هدد أيضًا بفرض رسوم جمركية على السيارات الأوروبية لفرض تغيير السياسة التجارية.