خلال عامين فقط.. لماذا هوت أسعار الحديد في مصر 28%؟

كشف موزعون وعاملون في قطاع البناء والتشييد في مصر، عن استمرار تراجع أسعار الحديد في السوق المصري لتكسر مستوى 10 آلاف جنيه نزولاً من مستويات سابقة كانت تتجاوز مستوى الـ 13 ألف جنيه خلال العام 2018.

ووفق هذه الأرقام وخلال العامين الماضيين، فقد تراجعت أسعار الحديد من مستوى 13200 جنيه في يناير 2018 إلى مستوى 9450 جنيهاً في الوقت الحالي متراجعة بنحو 3750 جنيها بنسبة انخفاض تبلغ نحو 28.4%.

ووفق الأرقام التي تعلنها الشركات بشكل دوري، فقد خفضت شركة حديد عز أسعار حديد التسليح إلى مستوى 9900 جنيه للأطوال، و9630 جنيهاً للفائف. كما أعلنت شركة السويس للصلب خفض أسعارها ليسجل سعر الطن مستوى 9450 جنيهاً للأطوال، و9350 جنيهاً للفائف.

وقال عاملون في سوق البناء، إن هذا الهبوط طبيعي في موسم الشتاء، حيث يتراجع حجم الطلب بشكل طبيعي مع انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار، ما يتسبب في ركود كبير في أسواق البناء المصري خلال نفس الفترة من كل عام.

يضاف إلى ذلك استمرار تراجع أسعار الدولار في السوق المصري إلى مستويات تقترب من 15.5 جنيه، وذلك لأول مرة منذ صدور قرار تعويم الجنيه وتحرير سوق الصرف في مصر بشكل كامل في بداية شهر نوفمبر من العام 2016.

وقبل أيام، كشف تقرير رسمي حديث، تراجع صادرات مصر من الحديد خلال العام الماضي بنسبة 34%. لكن في المقابل، ارتفعت صادرات الإسمنت بنسبة 6%.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للمواد البناء، أن إجمالي قيمة صادرات مصر من "الإسمنت" و"الحديد الصب الصلب" خلال العام الماضي بلغت نحو 843 مليون دولار، مقابل نحو 1.192 مليار دولار خلال 2018 بتراجع بلغت نسبته 41.3%.

وأظهر التقرير تراجع صادرات مصر من الحديد الصب والصلب خلال العام الماضي بنحو 34% لتسجل نحو 690 مليون دولار مقارنة بنحو 1.048 مليار دولار في 2018.

واحتلت السعودية المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للحديد الصب والصلب بما قيمته 203 ملايين دولار، تلتها في المرتبة الثانية إسبانيا بما قيمته 51 مليون دولار، وفي المرتبة الثالثة حل السودان بما قيمته 50 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة الأميركية بما قيمته 41 مليون دولار.

وبلغت صادرات الحديد الصب والصلب خلال العام الماضي إلى إيطاليا نحو 37 مليون دولار، تلتها كندا بما قيمته 32 مليون دولار، وفي المرتبة السابعة جاء الأردن بقيمة صادرات بلغت نحو 29 مليون دولار.

وبلغت قيمة صادرات الحديد الصب والصلب إلى اليمن خلال العام الماضي نحو 25 مليون دولار، تلتها كينيا بنحو 25 مليون دولار، وفي المرتبة العاشرة والأخيرة جاءت الجزائر بقيمة 24 مليون دولار.