فيروس كورونا يقفز بالتضخم في الصين لأعلى مستوى في 8 سنوات

سجل معدل التضخم في الصين أعلى معدلاته منذ ثماني سنوات في يناير، بتأثير العوامل الموسمية لعطلة رأس السنة الصينية، بالإضافة لتأثير فيروس كورونا الجديد.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة اليوم الاثنين ارتفاع معدل التضخم في أسعار المستهلك بالصين خلال يناير الماضي إلى 5.4% سنويا، وهو ما يزيد عن التوقعات التي كانت 4.9% بعد ارتفاعه إلى 4.5% خلال ديسمبر الماضي.

وأشار مكتب الإحصاء في بيان منفصل إلى تراجع أسعار المنتجين (الجملة) بنسبة 0.5% خلال الشهر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون استقرار أسعار الجملة بعد تراجعها بنسبة 0.5% خلال ديسمبر الماضي.

موضوع يهمك أعلن البنك المركزي الصيني، أنه سيضخ أموالاً بقيمة 300 مليار يوان (43 مليار دولار) لمساعدة الشركات التي تسهم بمكافحة... الصين تدعم شركات تكافح "كورونا" بـ43 مليار دولار شركات

يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه أسعار الغذاء في الصين ارتفاعا ملحوظا خلال الشهر الماضي على خلفية تداعيات انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد والقيود المفروضة على الحركة والنقل في مختلف أنحاء الصين، في إطار إجراءات احتواء الفيروس.

في الوقت نفسه فإن اتجاه المستهلكين والشركات إلى تخزين احتياجاتهم الأساسية في ظل جهود احتواء الفيروس سيزيد الضغوط التضخمية بحسب شين داربي خبير الأسواق المالية الدولية في مؤسسة جيفريز فاينانشال جروب.

وأضاف داربي في مذكرة لعملاء الشركة أن "حدوث صدمة بسبب اضطراب سلسلة الإمداد والتموين (في الصين) قد تدفع المستهلكين إلى المبالغة في التخزين توقعا للمزيد من القيود على حركة النقل".