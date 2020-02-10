150 مليار دولار عقود إنشاءات بدول الخليج في 2020

من المتوقع أن يشهد مجال الإنشاءات في دول الخليج نشاطا قويا خلال العام الجاري مقارنة بعام 2019، بدعم من زيادة الاستثمارات في قطاع النفط والغاز، وقطاع المرافق، والتنمية الحضارية، ومشروعات البنية التحتية.

وبلغت إجمالي عقود الإنشاءات خلال العام الماضي في الإمارات 53.8 مليار دولار، متراجعة بنسبة 17% مقارنة بعام 2018.

ووفقا للبيانات المتوافرة حاليا بشأن العطاءات المطروحة، تتوقع مؤسسة "بي إن سي" أن تبلغ إجمالي عقود المقاولات في الإمارات خلال العام الجاري نحو 55 مليار دولار، بزيادة قدرها 1.2 مليار دولار عن عام 2019.

وبلغت قيمة إجمالي المشاريع التي جرى استكمالها في الإمارات العام الماضي نحو 73.1 مليار دولار بنسبة زيادة قدرها 9%، وفقا لصحيفة الخليج تايمز.

وفي منطقة الخليج، بلغت إجمالي عقود الإنشاءات التي جرى منحها العام الماضي نحو 143.3 مليار دولار، بنسبة ارتفاع قدرها 4%. وتتوقع بي إن سي زيادة قدرها 13% في عقود الإنشاءات خلال العام الجاري، لتصل إلى 150 مليار دولار.

وبلغت قيمة إجمالي المشروعات التي جرى استكمالها في منطقة الخليج العام الماضي نحو 198.8 مليار دولار، بنسبة ارتفاع قدرها 3% مقارنة بعام 2018.