التضخم السنوي يعاود الارتفاع في مصر.. كم بلغ في يناير؟

كشفت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري أن معدل التضخم الأساسي السنوي ارتفع إلى مستوى 2.7% في يناير 2020، مقابل نحو 2.4% خلال شهر ديسمبر من العام 2019.

وأوضح "المركزي المصري" أن المعدل الشهري للتضخم الأساسي سجل معدلاً بلغ 0.7% في يناير الماضي، مقابل معدل بلغ 0.2% في ديسمبر الماضي، ومعدل بلغ نحو 0.4% في يناير من العام 2019.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس، أن معدل التضخم الأساسي السنوي استقر عند مستوى 6.8% في يناير 2020، مقابل نحو 6.8% خلال شهر ديسمبر الماضي.

يشار إلى أن معدل التضخم الأساسي السنوي في يناير من العام 2019 سجل مستوى 12.2%.

وأوضح جهاز الإحصاء المصري، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية لشهر يناير 2020 سجل 105.2 نقطة، بارتفاع نسبته 0.8% عن شهر ديسمبر من العام 2019.

وأرجع الجهاز أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.3%، مجموعة الخضراوات بنسبة 5%، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر بنسبة 0.6%، وأيضاً ارتفاع أسعار قسم الرعاية الصحية بنسبة 0.5%، هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 1.8%، ومجموعة المنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 0.2%.

وتسببت الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية وبدأتها في نوفمبر من العام 2016 بقرار تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف بشكل كامل، في أن تقفز جميع أسعار السلع والخدمات بما يوازي القفزة الكبيرة التي حققها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري والتي تجاوزت 120% خلال أول أشهر من قرار التعويم.

وبالتبعية، سجلت معدلات التضخم أرقاماً قياسية وتاريخية بلغت ذروتها منتصف العام 2017 حينما تجاوز معدل التضخم مستوى 35%، ما استدعى البنك المركزي المصري إلى التدخل بحزمة من القرارات استهدفت السيولة الضخمة التي كانت متاحة في السوق المحلي وعززت من ارتفاعات الأسعار. حيث قام "المركزي المصري" برفع أسعار الفائدة لأكثر من مرة حتى بلغت ذروتها في نهاية العام 2018.

ونجحت إجراءات البنك المركزي المصري في أن يهوي معدل التضخم إلى ما دون الـ 10% في الوقت الحالي.