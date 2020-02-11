الصين تواجه "كورونا" بديون إضافية قيمتها 122 مليار دولار 

ستسمح الصين للحكومات المحلية ببيع سندات قيمتها 848 مليار يوان (122 مليار دولار)، قبل مارس، في محاولة منها للتخفيف من الصدمة الاقتصادية لفيروس كورونا، وفقاً لبلومبيرغ.

وتتضمن الإصدارات الجديدة، سندات محلية حكومية قيمتها 558 مليار يوان، بجانب سندات خاصة بقيمة 290 مليار يوان، وفقاً لبيان صادر عن وزارة المالية.

وتستخدم الحكومة الصينية السندات الخاصة غالباً في تمويل مشاريع البنية التحتية المحلية، مثل الطرق والمنشآت الصحية.

وتضاف تلك الديون إلى حزمة ديون قيمتها تريليون يوان جرى الموافقة عليها في وقت سابق.

ويتوقع محللون أن يرتفع عجز موازنة الصين من 2.8% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى 3% في 2020، مؤكدين أن السندات الخاصة ستتيح للمقاطعات الصينية بإنفاق أكبر على البنية التحتية.