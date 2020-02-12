صندوق الثروة السعودي: تعيين أكثر من 300 موظف في 2020

يأمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي أن يصل عدد موظفيه إلى أكثر من ألف موظف هذا العام، إذ يستهدف الوصول بإجمالي الأصول تحت إدارته إلى 400 مليار دولار بنهاية 2020، وفقا لبلومبيرغ.

وقال علي رضا الزيمي رئيس قسم تمويل الشركات والخزانة، إن عدد الموظفين نما من 40 موظفا إلى 700 موظف حاليا، و"نأمل أن يزيد عدد الموظفين عن ألف هذا العام"، في إشارة منه إلى رغبة الصندوق في تعيين أكثر من 300 موظف هذا العام.

وقال الصندوق، في وقت سابق، إنه يأمل في زيادة حجم استثماراته لتصل إلى 400 مليار دولار في 2020، في إطار خطة للتحول من شركة قابضة محلية إلى أكبر صندوق سيادي في العالم.

وخلال مؤتمر أقيم في دبي، قال الزيمي، إن الصندوق يسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافه.