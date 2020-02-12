موسكو: استثمار محتمل مع السعودية يفوق 10 مليارات دولار

ذكر صندوق الاستثمار المباشر الروسي يوم الأربعاء أن شركات روسية وسعودية أجرت مباحثات حول مشروعات مشتركة محتملة وكذلك استثمار محتمل يفوق 10مليارات دولار.

وجرت المحادثات في السعودية بينما كانت تبحث روسيا مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تعزيز التعاون في سوق النفط العالمية.

وتحاول السعودية ذات الصوت القوي في أوبك إقناع روسيا بالانضمام إلى تخفيضات أكبر لإنتاج النفط. وقالت موسكو إنها ستكشف عن موقفها إزاء هذا المقترح خلال الأيام المقبلة.

وقال صندوق الاستثمار المباشر الروسي إن ممثلين لشركات سعودية سيزورون موسكو في الربيع ويستأنفون محادثاتهم مع الشركات الروسية.