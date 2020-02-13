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مصر تمنح أول رخصة لاستخراج الذهب في أكثر من 10 سنوات

المصدر: القاهرة – رويترز
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قالت أتون ريسورسز الكندية لاستخراج الذهب، اليوم الخميس، إن مصر وافقت على رخصة تعدين لها هي الأولى من نوعها منذ فوز منتج الذهب الرئيسي في البلاد سنتامين برخصة قبل أكثر من عشر سنوات.

وبحسب موقعها على الإنترنت، نالت سنتامين رخصتها في 2005.

كانت مصر، قد أصدرت، العام الماضي قانوناً جديداً للتعدين في مسعى لتشجيع أعمال التنقيب عن المعادن وإنتاجها.

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