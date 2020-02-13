ميلكن: تكنولوجيا الغذاء والبنية الرقمية من قطاعات الاستثمار بالمستقبل

قال رئيس مجلس إدارة معهد ميلكن، ميشيل ميلكن، لقناة العربية، إن القطاعات الواعدة للاستثمار في المستقبل ستكون الطاقة المتجددة وتكنولوجيا الغذاء والبنية التحتية الرقمية.

وأضاف في حديثه، على هامش قمة معهد ميلكن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي انطلقت أعمالها أمس في أبوظبي، أن هذه القطاعات التي تركز عليها مجموعة ميلكن المختصة بأسواق رأس المال العالمية.

وأشار إلى أن "هذه مجموعة من شركات التأمين والصناديق السيادية وصناديق التقاعد والشركات العائلية وغيرها من المؤسسات، المهتمة بصناعات جديدة. الطاقة الشمسية مثلا... نستخدم اليوم ما لا يزيد عن 8% من طاقة الشمس، والشمس ستكون صالحة لأربعة مليارات سنة إضافية".

وأوضح أن الإمارات والخليج يمكنهم الاستفادة بشكل كبير من الطاقة الشمسية، كما أن هناك تسارعا في الاستثمارات الموجهة لمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وهي تحمل عوائد مجدية.

وأشار إلى أن قطاع تكنولوجيا الغذاء من القطاعات الواعدة، مدللا على ذلك بالشركات التي تقوم حاليا بابتكار البروتين من النبات، وهو ما سيخفف الاعتماد على الحيوانات كمصدر غذاء.

وأوضح أن 50% من مشاكل التغير المناخي في بعض الدول تعود إلى هدر الطعام، "لذا أعتقد أن مثل هذه الاستثمارات ستحمل عوائد جيدة جدا".

ويرى أن البنية التحتية الرقمية تحمل فرص استثمار أيضا وتلعب دورا مهما في ربط العالم.

وقال: "الهاتف الذكي سيصبح الطبيب والمصرف والمعلم ومصدر الأخبار. بناء شبكات الاتصال السريعة حول العالم سيسرع التنمية عالميا".