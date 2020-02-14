السعودية الشريك التجاري الأول لأبوظبي بـ50.5 مليار درهم

كشف مركز الإحصاء في أبوظبي، أمس، أن السعودية تعد أكبر شريك تجاري لأبوظبي تصديراً واستيراداً ومن حيث إعادة التصدير خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام بإجمالي بلغ 50 ملياراً و550 مليون درهم.

وأوضح تقرير صادر عن المركز حول تجارة أبوظبي الخارجية "نوفمبر 2019"، أن قيمة التجارة الخارجية عبر منافذ إمارة أبوظبي بلغت 194.4 مليار درهم خلال الفترة بين يناير ونوفمبر الماضيين من بينها 94 مليار درهم واردات و52.5 مليار درهم صادرات غير نفطية و47.9 مليار درهم قيمة المعاد تصديره.

وأضاف التقرير أن اللوازم الصناعية استحوذت على النصيب الأكبر من الصادرات السلعية خلال فترة الرصد بإجمالي 40.7 مليار درهم تلتها الأغذية والمشروبات بـ5.6 مليار درهم ثم السلع الاستهلاكية بـ3.1 مليار درهم.

وفي ما يتعلق بالمعاد تصديره جاءت معدات النقل وأجزاؤها وملحقاتها في المركز الأول بإجمالي 22.1 مليار درهم، تلتها السلع الإنتاجية عدا معدات النقل باجمالي 8.9 مليار درهم ثم السلع الاستهلاكية بقيمة 8.8 مليار درهم.

وبالنسبة للواردات، استحوذت معدات النقل وأجزاؤها وملحقاتها على 22.3 مليار درهم، يليها السلع الإنتاجية عدا معدات النقل بقيمة 14,4 مليار درهم تقريبا.

وكشفت إحصاءات تجارة أبوظبي أن صادرات الإمارة من الحديد والصلب ارتفعت من مليارين و81 مليون درهم خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2018 إلى مليارين و813 درهما خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة نسبتها 35.2%، كما ارتفعت صادرات الإمارة من النحاس ومنتجاته خلال الفترة نفسها من أربعة مليارات و356 مليون درهم إلى أربعة مليارات و467 مليون درهم بزيادة 2.5%.