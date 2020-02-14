قناة السويس تتجاهل "كورونا" وحركة الملاحة تنمو 10%

تجاهلت قناة السويس المصرية حالة الذعر التي أوجدها الفيروس الصيني القاتل "كورونا" وتسبب في تراجع حركة السفر والطيران على مستوى العالم.

وفي تقرير لمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء المصري، نفت الهيئة العامة لقناة السويس، ما تردد من أنباء بشأن تأثر حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة انتشار فيروس كورونا في الصين، مؤكدة أن حركة المرور في القناة ارتفعت بنسبة تقترب من 10% خلال الشهر الماضي.

وأكدت الهيئة أنه لا صحة لتأثر حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة انتشار فيروس كورونا في الصين.

وأوضحت أن حركة الملاحة بالقناة طبيعية تماماً، بل وارتفعت بنسبة 8.5% خلال شهر يناير الماضي، لتسجل عبور 1645 سفينة من الاتجاهين، مقارنةً بنحو 1516 سفينة خلال نفس الشهر من العام الماضي 2019.

وذكرت أن حجم الحمولات الصافية للسفن المارة بالقناة ارتفع بنسبة 9.8%، لتصل إلى نحو 105.7 مليون طن في يناير 2020، مقابل نحو 96.3 مليون طن خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بفارق بلغ نحو 9.4 مليون طن.

وأشارت هيئة قناة السويس المصري، إلى انعكاس الزيادة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة إيجاباً على إيرادات قناة السويس، حيث ارتفعت إيرادات القناة بنسبة 6.1%، لتصل إلى نحو 497.1 مليون دولار خلال شهر يناير لعام 2020، مقابل نحو 468.7 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، بفارق يبلغ نحو 28.4 مليون دولار.