"موانئ دبي" تستحوذ على 51 % في محطة حاويات أوكرانية

وافقت موانئ دبي العالمية على الاستحواذ على حصة 51% في ميناء TIS للحاويات في ميناء يوجني في أوكرانيا، وفقاً لشروط معينة بما في ذلك موافقة الجهات التنظيمية.

ومن خلال إضافة محطة الحاويات الأوكرانية إلى شبكتها للموانئ والمناطق الاقتصادية والتخزين والحلول اللوجستية الداخلية، تعزز "موانئ دبي" مكانتها كمحطة سوقية أوكرانية رائدة.

ويتماشى الاستحواذ مع استراتيجية موانئ دبي العالمية لتطوير حلول لوجستية متكاملة تستند إلى البيانات لنقل السلع من نقطة التصنيع إلى وجهتها الأخيرة، ونشر التكنولوجيا لإزالة أوجه القصور في سلسلة التوريد والتركيز على الأسواق سريعة النمو وطرق التجارة.

وأعرب سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، عن سعادته لتوسيع وجود المجموعة في أوكرانيا مع هذا المشروع، مؤكداً تحمّس الشركة لإمكانات النمو الكبيرة للمحطة.

مضيفاً أن هدف المجموعة ينصب على بناء حلول سلسلة التوريد الرائدة في صناعة البيانات من خلال محفظتها العالمية، وخلق الفرص للعملاء لتحقيق قيمة خلاقة وتسريع عملية توزيع السلع الخاصة بهم.