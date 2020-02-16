تسارع نمو فرص الاستثمار بالشركات الناشئة السعودية

قال حسن حيدر ، الشريك صندوق 500 Startups إن سوق الاستثمارات في الشركات الناشئة بالسعودية، تطورت بشكل ملحوظ في السنتين الأخيرتين.

وأضاف حيدر في مقابلة مع "العربية" أن الشركات الناشئة في السعودية تنمو بسرعة وتستقطب استثمارات ضخمة، وبالنسبة لصندوق 500 Startups فإن السوق السعودية، تأتي بالمرتبة الثالثة باستثماراته بعد مصر والإمارات.

واعتبر أن تمكين المشاريع والشباب، بات سمة ملحوظة في دول المنطقة، وتبحث عنها صناديق الاستثمار بالشركات الناشئة.

وشرح أن صندوق 500 Startups استثمر بالتجارة الإلكترونية والمحتوى باللغة العربية وفي شركات متنوعة بمختلف الفئات.

وقال إن الدولة التي استقطبت أكثر استثمارات من صندوق 500 Startups هي السوق المصري، الذي يزخر بفرص واعدة للعمل ورواد أعمال لديهم شغف.

وأوضح أن لصندوق 500 Startups استثمارات في دول أخرى منها البحرين والكويت والأردن و"لدينا استثمارات في المنطقة كلها، ونبحث عن مشاريع تتمتع بفريق عمل متمكن.

وأكد مواصلة الصندوق التطلع إلى فرص في شركات ناشئة في التكنولوجيا، وفي قطاعات مختلفة، منها المالية المصرفية والتجارة الإلكترونية.