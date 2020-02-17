البنك الدولي للعربية: نصف مليار دولار للكهرباء في لبنان

أكد فريد بلحاج - نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - أن المحادثات جارية مع الحكومة اللبنانية الجديدة لإعادة توجيه المليار دولار التي هي في عهدة الحكومة إلى قطاعات أخرى هي بحاجة إليها اليوم.

وأشار بلحاج في حديث لـ"العربية" إلى أن أهم الإصلاحات المطلوبة في لبنان تشمل قطاع الكهرباء، الذي يمكن توجيه نصف المبلغ هذا إليه مشدداً على ضرورة إشراك الجهات المانحة الأخرى في دعم لبنان.

وأضاف "مستعدون لدعم لبنان، لكن عليه أن يدعم نفسه لجذب الجهات المانحة، وأن تطبيق الإصلاحات سيشجع الجهات المانحة على دعم لبنان. الإصلاحات السريعة مطلوبة في الكهرباء والاتصالات والتغطية الاجتماعية، وأن التفاعل الإيجابي مع صندوق النقد سيعيد الثقة للجهات المانحة والأسواق".