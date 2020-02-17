الصين تعلن إنتاج أول دواء محتمل لعلاج فيروس كورونا

أعلنت السلطات الصينية، أمس الأحد، عن إنتاج أول دواء قد يكون فعالا في مكافحة فيروس "كورونا" الجديد.

وأوضحت أن "هذا هو أول دواء في البلاد تم السماح ببيعه في السوق رسميا بعد انتشار الفيروس المميت"، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنك".

وذكرت إدارة مدينة تايتشو بمقاطعة تشجيانغ شرقي الصين، أن "الدواء يعرف باسم "Favipiravir أو Avigan"، مضيفة أنه "في 15 فبراير، تم منح الموافقة الرسمية من جانب الجهات الحكومية المختصة لدواء "Fawailaway" المعروف سابقا باسم "Favipiravir أو Fapilaway"، المركب في شركة "Zhejiang Hisun Pharmaceutical"، وهو ما سيسمح ببيعه في السوق.

وكانت السلطات الصينية أعلنت اليوم الاثنين، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 1770 شخصا، والمصابين إلى 70548 ألف شخص، وشفاء نحو 9419 حالة منذ اكتشاف هذه المرض القاتل.