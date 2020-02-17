انفراجة قريبة.. صندوق النقد يبدأ محادثات مع لبنان الخميس

قال مصدر مطلع إن فريقا من خبراء صندوق النقد الدولي سيبدأ مشاورات مع الحكومة اللبنانية في بيروت يوم الخميس، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه البلد المثقل بالديون إلى مساعدة من الصندوق في التعامل مع أزمة مالية كبيرة.

وطلب لبنان رسميا مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي.

من جهته، أوضح الصندوق أن لبنان طلب مشورة لمساعدته في تنفيذ إصلاحات لاستعادة الاستقرار والنمو، وأنه لم يطلب أي مساعدة مالية.

ولم يكشف المصدر عن مزيد من التفاصيل بشأن زيارة فريق خبراء الصندوق.

أزمة مالية.. الأسوأ

يذكر أن الأزمة المالية الأسوأ من أي مما تحمله لبنان في سنوات حربه الأهلية بين عامي 1975 و1990، قد بلغت أوجها العام الماضي، إذ أدى تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال لأزمة سيولة وتفجرت احتجاجات مناهضة للنخب الحاكمة.

وتفرض البنوك قيودا على سحب الأموال وتمنع التحويلات إلى الخارج وتشهد الليرة اللبنانية تراجعا، فيما ترتفع الأسعار وتقلص الشركات الوظائف أو تخفض الأجور.

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ويتعين على لبنان البت سريعا في كيفية التعامل مع مدفوعات ديون يقترب موعد استحقاقها بشدة، بما في ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق في التاسع من مارس/آذار. ويعادل الدين العام في لبنان نحو 150% من الناتج المحلي الإجمالي.





حكومة لبنان وصندوق النقد

وفي هذا السياق، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، متحدثة في دبي، أمس الأحد، إن لبنان بحاجة لإصلاحات هيكلية عاجلة وعميقة.

وأضافت أن الصندوق سيرسل فريقا فنيا صغيرا "ليعطي توصية تشخيصية بخصوص ما يمكن اتخاذه من إجراءات"، لكن اتخاذ القرارات بيد لبنان.



وحتى مع كون المساعدة التي يطلبها لبنان من صندوق النقد الدولي فنية، أشارت تصريحات نسبت إلى نبيه بري رئيس مجلس النواب (البرلمان) الأسبوع الماضي إلى معارضة البلاد لبرنامج كامل من الصندوق.

وتشير تقديرات البنك الدولي، الذي يتوقع بالفعل ركودا ضئيلا في 2019، بأن الركود سيصبح الآن أكبر.