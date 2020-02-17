كورونا يهدد نمو تجارة السلع العالمية

قالت منظمة التجارة العالمية، إن نمو تجارة السلع العالمية، سيبقى ضعيفاً على الأرجح مطلع 2020، مع تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأشارت المنظمة إلى أن مؤشرها للتجارة السلعية تراجع إلى 95.5 نقطة من 96.6 نقطة في نوفمبر وهي قراءة تشير إلى نمو دون معدلات المدى المتوسط.

موضوع يهمك نظرة سريعة على تحديات ميزانية الكهرباء في لبنان. الكهرباء العبء الأكبر على موازنة لبنان جرس الإغلاق

وأضافت المنظمة، أن الأرقام الجديدة لا تأخذ في الحسبان تطورات تفشي الفيروس الجديد الذي قد يضعف توقعات التجارة بدرجة أكبر.

وقال الخبير في الاقتصاد السياسي ومحلل أسواق، أحمد ياسين، في مقابلة مع "العربية" إن البيانات التاريخية تشير إلى تراجع مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بنسبة 12% عندما انتشر فيروس سارس في الصين عام 2003.

وأوضح ياسين أن هناك فارقاً جوهرياً بين الحالتين، فالصين في عام 2003 لم تكن تؤثر على الاقتصاد العالمي كما هي في الوقت الحالي، فهي باتت أكثر تأثيرا ويخشى أن تكون التبعات الاقتصادية أكبر بكثير بالنسبة للمرحلة المقبلة مع تفشي فيروس كورونا.

وذكر أن ارتفاع الجنيه الإسترليني ارتبط بالتغيير الوزاري في حكومة بوريس جونسون، موضحاً أن هذا الارتفاع ينطلق من توقعات أن يطبق وزير المالية استراتيجية مماثلة للاستراتيجية الأميركية الحالية بشأن الضرائب.