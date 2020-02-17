مجموعة اليورو: تأثير وباء كورونا على النمو الأوروبي "مؤقت"

المصدر: بروكسل – أ ف ب

توقع رئيس مجموعة اليورو، ماريو سينتانو، أن يكون تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد "مؤقتاً" على النمو الأوروبي.

وقال سينتانو، عند وصوله إلى بروكسل لحضور اجتماع وزراء مالية دول المجموعة الـ19 "نراقب الوضع ونتوقع تأثيرا مؤقتا".

لكن وزير المال الإيطالي روبرتو غالتييري قال "نلتزم الحذر في تقديراتنا"، مبررا هذا الموقف بعدم معرفة ما إذا كان تأثير الوباء على اقتصاد الصين "سيقتصر على بضعة أعشار من إجمالي الناتج الداخلي" أو سيكون أكبر من ذلك.

وأوضح غالتييري أنه في المرحلة الأولى سيكون التأثير محدودا جدا على أوروبا.

وكانت المفوضية الأوروبية رأت في تقديراتها لـ2020 و2021 للنمو الخميس أن الوباء "يمكن أن يؤثر على النشاط" في منطقة اليورو على غرار الشكوك المرتبطة ببريكست والخلافات التجارية.

لكن المفوضية أبقت تقديراتها لنمو منطقة اليورو 1.2% في 2020 و2021.