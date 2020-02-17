مصر تعلن مزايدة للتنقيب عن الذهب في مارس المقبل

ستعلن مصر في مارس المقبل عن مزايدة للتنقيب عن الذهب، التي ستعد الأولى بعد إصدار قانون التعدين الجديد ولائحته التنفيذية، وفقا لما نقلته بلومبيرغ عن مصادر مطلعة.

وتدير شركة سنتامين منجم السكري للذهب، وهو المنجم النشط الوحيد في مصر، والذي جرى افتتاحه في 2009، وأنتج العام الماضي نحو 480.529 أونصة ما يعادل 15 طنا العام الماضي.

وطرحت هيئة الثروة المعدنية في 2017 مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب في 5 مناطق داخل الصحراء الشرقية، وجرى ترسية هذه المناطق على الشركات، لكن المناقصة لم تلق إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين.

وخلال الأسبوع الماضي، قالت أتون ريسورسز الكندية لاستخراج الذهب، إن مصر وافقت على رخصة تعدين لها هي الأولى من نوعها منذ فوز منتج الذهب الرئيسي في البلاد سنتامين برخصة قبل أكثر من عشر سنوات.