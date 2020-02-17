الإمارات تصدر رخصة تشغيل لمحطة براكة النووية

قال مسؤول كبير، اليوم الاثنين، إن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالإمارات أصدرت رخصة تشغيل للمفاعل الأول بمحطة براكة النووية.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الاثنين عن الهيئة قولها خلال مؤتمر صحفي في أبوظبي إن الرخصة صدرت لصالح شركة نواة للطاقة - التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية - والتي تتولى بدورها مسؤولية تشغيل المحطة الواقعة في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

وقال حمد الكعبي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، خلال مؤتمر صحافي إن الترخيص الممنوح لمشغل المحطة نواة للطاقة، مدته 60 عاماً.



وتعتبر "براكة" أول محطة نووية في منطقة الخليج، وستضم عند استكمالها أربعة مفاعلات بقدرة إجمالية 5600 ميجاوات.

يأتي إصدار رخصة التشغيل تتويجا للجهود التي بذلتها هيئة الرقابة النووية منذ تلقيها طلب الحصول على الرخصة من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بالإنابة عن شركة نواة للطاقة عام 2015، حيث أجرت الهيئة عملية مراجعة منهجية تضمنت تقييما شاملا للوثائق المرفقة مع الطلب وتطبيق تدابير رقابية صارمة إضافة إلى إجراء عمليات تفتيش دقيقة للمحطة خلال مرحلة الإنشاء والتطوير، بحسب وام.