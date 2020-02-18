التضخم السعودي يرتفع 0.4% خلال شهر يناير 2020

أفادت بيانات إحصائية يوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية ارتفع 0.4% في يناير عنه قبل عام، وهو الشهر الثاني على التوالي الذي يزيد فيه التضخم بعد أن قضى أغلب أشهر العام الماضي في قيم سلبية.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن المؤشر صعد بدعم زيادات في أسعار المطاعم والفنادق والتعليم والرعاية الصحية.

وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات، التي تشكل 20% تقريبا من مكونات المؤشر، 2.2%، بينما انخفضت أسعار الإسكان والمرافق، التي تمثل 25%، 3.3%، وهو ما ينطوي على وتيرة انكماش أبطأ مقارنة مع الشهور السابقة.

وقال جيسون توفي كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس في مذكرة "يبدو أن هذا يرجع إلى بداية تحسن سوق العقارات حديثا والذي يفضي إلى تباطؤ وتيرة انخفاض الإيجارات".

وتراجعت الأسعار في السعودية العام الماضي بعد صعودها في 2018 على خلفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

لكن الاقتصاديين يقولون إن زيادة الإنفاق الحكومي أعطى دفعة للنشاط الاقتصادي، وهو ما بدأ يُترجم في الآونة الأخيرة إلى زيادة في التضخم.