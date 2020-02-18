ترمب يهاجم قيودا مقترحة على التجارة مع الصين

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء قيودا مقترحة على التجارة مع الصين وقال إن الأمن القومي لا يمكن استخدامه "كذريعة" لجعل شراء المنتجات الأميركية أكثر صعوبة على الدول الأجنبية.

وانتقادات ترمب التي وردت في سلسلة تغريدات على تويتر هي إشارة فيما يبدو إلى تقارير ترددت في مطلع الأسبوع بأن الحكومة الأميركية تدرس إمكانية منع شركة جنرال إلكتريك من مواصلة توريد محركات لطائرات ركاب صينية جديدة.

وتدرس واشنطن أيضا قيودا على مكونات أخرى لطائرات تجارية صينية، مثل أنظمة قيادة الطائرات، تصنعها شركة هانيول انترناشيونال.

والحجة الرئيسية وراء التضييق المحتمل لبيع أجزاء أميركية إلى صناعة الطائرات في الصين أن الشحنات قد تغذي صعود منافس قوي لشركة بوينغ الأميركية أو تعزز القدرات العسكرية للصين.

وكتب ترمب على تويتر "الولايات المتحدة لا يمكن ولن تصبح مكانا صعبا للتعامل معه فيما يتعلق بالدول الأجنبية التي تشتري منتجاتنا، بما في ذلك ذريعة الأمن القومي التي تستخدم دائما".

وأضاف قائلا "على سبيل المثال، أنا أريد أن تشتري الصين محركاتنا النفاثة التي هي الأفضل في العالم".

ولم يحدد ترمب طبيعة القيود. ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعقيب.