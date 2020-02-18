صندوق النقد: خطتنا للإصلاح في لبنان ستراعي فئات الشعب الأكثر تأثراً

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن فريقا سيزور لبنان لتقييم مدى شهية الحكومة لتطبيق الإصلاحات الجذرية.

وأكدت جورجيفا أن أية توصيات يتقدم بها الصندوق ستأخذ بعين الاعتبار فئات الشعب الأكثر عرضة للتأثر.

وأضافت "بعد تلمس شهية الحكومة لتطبيق الإصلاحات الجذرية سيكون لدينا إجابة واضحة حول توصيات صندوق النقد الدولي، لكن لا شك أن الاقتصاد اللبناني في مأزق، وهذا سيتطلب العزمَ السياسيَ وخطواتٍ حازمةً لتغيير الوضع، أنا على ثقة بأن الشعب اللبناني سيواصل المطالبة بالتغيير وكل ما يمكننا فعله لدعم صوت الشعب سيكون من واجبنا وسنكون سعداء للمساعدة".

ولفتت إلى حرص صندوق النقد على تقييم مدى انعكاس السياسات التي يقترحها على الشعب خصوصا الأكثر عرضة للتأثر، وقالت "تبنينا استراتيجية جديدة على الإنفاق الاجتماعي التي تشدد على حماية التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية في الوقت الذي يتطلب الأمرُ إصلاحات هيكلية جذرية. كما نعمل مع مؤسسات أخرى مثل البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية، والهدف وضع برنامج يصب في مصلحة الاقتصاد ولكنه يأخذ في الاعتبار فئات الشعب الأكثر عرضة للتأثر".