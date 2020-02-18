صندوق النقد: نساعد السودان على تطبيق الإصلاحات ومعالجة المتأخرات

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن تحول السودان كان مثيرا للإعجاب، وإن العمل جار لمساعدته على تطبيق الإصلاحات المطلوبة.

وأضافت "ما أود أن أبدأ به هو أن تحول السودان كان مثيرا للإعجاب، وقد تم التحول بفضل النساء والشباب. ما ينظر فيه صندوق النقد الدولي هو الأسس المالية والمؤساستية التي يحتاجها السودان لإحراز التقدم. لديهم مشكلة حاليا في المتأخرات يجب معالجتها".

وبحسب جورجيفا "ما تعلمناه من خبرتنا في التعامل مع دول تواجه تحديات كهذه، هو أن التزام المؤسسات في الدولة بتطبيق خطة منتظمة لتقوية الاقتصاد مهم.. تحسين كيفية تحصيل الإيرادات أي أن الضرائب تدفع، وأن الإنفاق العام يتماشى مع الأهداف الموضوعة، بالإضافة إلى وجود شفافية، خاصة في ما يتعلق بالدين، وهذا ما نعمل عليه في السودان".