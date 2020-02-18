مدينة عربية ثاني أكثر مدن التسوّق شعبية في العالم

حلت دبي في المرتبة الثانية بقائمة أكثر مدن التسوّق شعبية في العالم، وفقاً لموقع "Republic Wirld" الشبكي.

وقال تقرير للموقع، إن حقيقة احتضان دبي لأكبر مركز تجاري في العالم توحي بتمتعها بإمكانيات تسوّق هائلة ذات زخم عالٍ، حيث إن مول الإمارات هو بمثابة مدينة صغيرة بحد ذاتها، بها حلبات للتزلج على الجليد.

فيما النوافير في مول دبي الأكبر في العالم، تتراقص على أنغام موسيقى ساحرة تبهر برقصاتها الناظرين، فيما تتوفر خصومات تصل إلى 70% على كل شيء تقريباً في غالبية مراكز التسوق في المدينة التي تعج بالعديد من مناطق الجذب وعلى رأسها برج خليفة.

والمدينة على أبواب عرس عالمي قادم، فهي على موعد مع إكسبو 2020 دبي أكبر معرض يقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط، ويعد باستقبال أعداد غفيرة من الزوار.

وقال التقرير إن التسوّق يعد نشاطاً رائعاً وغالباً ما يكون مصدر متعة ورضا للكثيرين. وهناك أنواع مختلفة من أماكن التسوّق التي توفر خيارات ذات علامات تجارية بميزانيتها محدودة وهدفها إرضاء الجميع. وجاءت ميلانو في الصدارة تلتها دبي ثم بوينس آيرس وطوكيو في المرتبة الرابعة وكوالا لامبور في المرتبة الخامسة، وفقا لما نقلته "البيان".

وقال التقرير إن هذه القائمة ليست حصرية، فهناك العديد من المدن الأخرى التي تفضّلها أنواع أخرى من المتسوّقين.