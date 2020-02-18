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مسؤول صيني: أثر "كورونا" على الصناعات سيظهر في فبراير

المصدر: بكين - رويترز
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قال نائب رئيس الهيئة المسؤولة عن الأصول المملوكة للدولة في الصين اليوم الثلاثاء إن أثر تفشي الفيروس التاجي على شتى الصناعات في البلاد سيظهر بالأساس في فبراير شباط.

وقال رين هونغ بين من لجنة الإشراف على الأصول العامة وإدارتها أثناء إيجاز صحفي إن أكثر من 95% من الشركات الخاضعة لسيطرة الحكومة المركزية في صناعات رئيسية مثل تكرير النفط والاتصالات والكهرباء والنقل تعمل حاليا.

كلمات دالّة

#الصين, #كورونا

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