هذه تفاصيل ترخيص خدمات الاتصالات المتنقلة بالسعودية

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تفاصيل طلب الحصول على ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية "MVNO" في المملكة، من خلال نشر وثيقة تجيب عن أسئلة المهتمين وإتاحتها للعموم عبر موقعها الرسمي.

وأجابت الوثيقة عن أبرز الأسئلة الواردة حول الترخيص، بعد أن قامت بتبويبها عبر مجموعة من النقاط والمحاور، أبرزها ما يتعلق بأحوال الاتحاد والشركاء، وما يتصل بمقدم الخدمة صاحب البنية التحتية "المضيف"، والمقابلات المالية، إضافة للإجابة عما يتعلق بالتراخيص والأنظمة، والبنية التحتية، والآليات المتبعة في الترقيم وتقديم الخدمات الافتراضية، وغيرها، وفقا لما نقلته "عكاظ".

وأشارت الهيئة إلى إتاحة تقديم طلبات المنافسة للحصول على الترخيص وفق المتطلبات الواردة في الوثيقة المنشورة على موقعها في موعد أقصاه الساعة 3:00 عصراً من يوم الأحد 17/ 9/ 1441هـ الموافق 10/ 5/ 2020.

وكانت الهيئة قد كشفت في وقت سابق، أن طرح ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية "MVNO" سيساهم في تعزيز الفرص الاستثمارية في القطاع، كما يمثل دعماً لمشاريع ريادة الأعمال، وتحفيزاً للابتكار والتنوع في خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.